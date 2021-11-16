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طارق قنديل: تنفيذ 90% من البرنامج الانتخابي الماضي

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طارق قنديل: تنفيذ 90% من البرنامج الانتخابي الماضي طارق قنديل: تنفيذ 90% من البرنامج الانتخابي الماضي

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قال طارق قنديل، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه تم تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي قدموه لأعضاء الجمعية بالنادي الأهلي قبل 4 سنوات، بنسبة 90%.

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، أن ما لم يتم تحقيقه هو الذي حالت بعض الظروف مثل أزمة كورونا دون تنفيذه.

وأكد طارق قنديل، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأهلي شهد طفرة في الإنشاءات غير مسبوقة بلغت القيمة التعاقدية نحو 1.3 مليار جنيه.

وأكد أن أول لائحة تم وضعها للنادي الأهلي كانت عام 1908، واللائحة الحالية وضعها أبناء النادي وتضمن حق المرأة والطفل، موضحا أن مجلس الإدارة المنتهية مدته واجه الكثير من التحديات، وتمكن من تجاوزها.

المصرى اليوم

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