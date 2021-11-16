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تقرير دولي.. هدف "السياحة " سيتحقق في 2030

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تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030 تقرير دولي.. هدف "السياحة " سيتحقق في 2030
195 مليون زيارة إلى المنطقة بحلول عام الرؤية

تقرير دولي.. هدف

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي الدولية أن المملكة العربية والشرق الأوسط يتميزان بموقع جغرافي وسط العالم؛ مما يساعد في نمو قطاعات متعددة وأهمها السياحة، حيث تستقبل المنطقة أكثر من 70 مليون سائح سنوياً، لكن من خلال تطوير السفر في المنطقة من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 195 مليون سائح بحلول عام الرؤية 2030.

وكشف تقرير المنظمة عن أن ما بين 8 إلى 10٪ من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الشرق الأوسط؛ بسبب موقع المنطقة المميز في وسط الطرق التجارية الرئيسية في العالم، ويمكن استخدام تلك الإمكانيات في تعزيز وتنمية سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى امتلاك المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقدرة على زيادة مشاركتها في التجارة الدولية إلى مستوى يتماشى مع وزنها الاقتصادي.

ويأتي أكثر من 35٪ من إنتاج النفط في العالم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولضمان ازدهارها في المستقبل، تستثمر بلدان المنطقة جزءاً من مواردها القيمة في الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادياتها واعتماد طاقات خضراء ومستدامة.


وأوضح تقرير المنظمة أن الالتحاق بالتعليم العالي شهد تقدماً مذهلاً مع زيادة عدد الطلاب الجامعيين بنسبة أكثر من 190٪ منذ عام 2000.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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