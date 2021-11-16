تونس تتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بثلاثية في زامبيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب تونس من تحقيق الفوز على ضيفه منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

جاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق عيسي ليدوني وومحمد دارغر وعلي معلول في الدقائق 18، 34، 41 على الترتيب فيما جاء هدف الضيوف الوحيد بأقدام اللاعب فاشيون سالاكا عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز يضمن منتخب تونس تأهله إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن غينيا الاستوائية صاحبة الوصافة بـ11 نقطة.