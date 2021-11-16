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على معلول بين مصير فرجاني ساسي وجنة الأهلي؟

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على معلول بين مصير فرجاني ساسي وجنة الأهلي؟ على معلول بين مصير فرجاني ساسي وجنة الأهلي؟

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وضع على معلول نفسه كواحد من أبرز لاعبي الظهير الأيسر في قارة أفريقيا حاليًا بفضل الأداء المتميز الرائع الذي يقدمه مع الأهلي ومنتخب تونس منذ سنوات.

ساهمت مجهودات معلول في وضع المارد الأحمر على قمة أندية القارة السمراء في نسختين على التوالي، كما أصبح نسور قرطاج ضمن المستوى الأول بين منتخبات القارة.

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ويحيط الغموض بمستقبل صاحب الـ31 عاما في ظل اقتراب عقدة مع الأهلي على الانتهاء وتلقيه العديد من العروض الخارجية وخاصة الخليج العربي.

وتحدثت وسائل إعلام قطرية وعدد من وكلاء اللاعبين عن وجود مفاوضات بين على معلول وفريق الدحيل للاتفاق على الانضمام وتقديم عرضًا رسميًا لإدارة الأهلي.

وكانت إدارة الأهلي قد خاضت في وقت سابق مفاوضات مع الدولي التونسي من أجل تمديد العقد بين الطرفين وطالب الأخير بمهلة للتفكير خاصة في ظل عدم التوافق على المقابل المادي.

التقارير المبدئية تشير إلى أن عرض الأهلي وصل إلى مليون ونصف دولار في الموسم الواحد مع توفير فرصة لتواجد على معلول ضمن الطاقم الفني للفريق الأول بمجرد اعتزاله.

تتفوق العروض الخليجية وفي مقدمتها الدحيل عن العرض المقدم من الأهلي ولكن اللاعب يشعر برغبة في الاستمرار داخل الجزيرة.

وأكد ميدو حُزين، وكيل اللاعبين، في تصريحات تلفزيونية أمس الأثنين، أن على معلول رفض عرضًا ضخمًا من النادي القطري وفضل البقاء داخل قائلًا: «معلول رفض عرض مالي خيالي من الدحيل القطري، وفضل التجديد للنادي الأهلي بمبلغ أقل».

وكان نادي الدحيل قد نجح في وقت سابق في الحصول على خدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد فترة من التألق والتوهج رفقة نادي .

ويمتلك على معلول مسيرة حافلة حيث سبق لها تحقيق 3 بطولات مع الصفاقسي بالإضافة إلى نحو 11 لقب مع الأهلي والمشاركة في رفقة التونسي.

علي معلول - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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