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منظمة خريجي الأزهر تواصل فعاليات برنامج «إعداد القيادات الأزهرية»

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منظمة خريجي الأزهر تواصل فعاليات برنامج «إعداد القيادات الأزهرية» منظمة خريجي الأزهر تواصل فعاليات برنامج «إعداد القيادات الأزهرية»

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بدأت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد العربي للتطوع من خلال«مشروع سفراء الأزهر»، فعاليات برنامج «إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع»، بعدد من المحاضرات والأنشطة المختلفة.

جاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان «التطوع الابتكاري»، وتناولت: مفهوم العمل التطوعي، تعريف الابتكار والإبداع، الفرق بين الابتكار والإبداع، الابتكار والتطوع الابتكاري، سيكولوجية التطوع، طريقة التفكير.

يشارك ببرنامج إعداد قيادات (سفراء الأزهر) عدد من أساتذة الإدارة والقيادة بمصر والعالم العربي بالتعاون مع وزارات «التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الإقتصادية»، وعدد من المؤسسات «الاتحاد العربي للتطوع، معهد إعداد القادة بحلوان، وكالة الفضاء المصرية، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مكتبة الأسكندرية، مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء».

يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة في إطار المنهج الأزهري ورؤية 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030م.

يشارك بالبرنامج (1200) أزهري (أعضاء هيئة التدريس- طلبة) من المصريين والوافدين، وبمشاركة عدد (52) كلية من كليات جامعة الأزهر من محافظات مصر المختلفة.

يحرص مشروع (سفراء الأزهر ) على التواصل مع المشاركين بالبرنامج باستمرار من خلال مجموعات الواتساب الخاصة بهم؛ لموافاتهم بأهم المعلومات التي تلزمهم لإتمام البرنامج التدريبي بأفضل شكل والخروج منه بأكبر استفادة ممكنة، وعبر المشاركون عن حاجتهم لهذا البرنامج وتميز اختيار الموضوع وأهميته في الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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