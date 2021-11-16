انطلاق فعاليات «السينما بين إيديك» بـ«ثقافة الأسمرات»

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انطلقت أولى فعاليات مشروع ابدأ حلمك «السينما بين إيديك»، والتى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع.

بدأت فعاليات الافتتاح بلقاء مفتوح لعبدالمنعم مع الأطفال المشاركين في الورش لتعريفهم بالمشروع وأهدافه وورشتى الرسوم المتحركة، بجانب ورشة الحكى المنفذة للأطفال خلال فعاليات المشروع لتعليم فن كتابة القصة القصيرة للأطفال لتدريبهم على العصف الذهني وتشجيعهم على الكتابة والتعبير عن ذاتهم وعرض مشاعرهم وأحلامهم بشكل أدبى ممنهج، مؤكدا أن الأطفال الموهوبين سوف يتم مشاركتهم لعمل فيلم رسوم متحركة عن حى الأسمرات.

أعقب ذلك ورشة رسوم متحركة للفنانة أسماء السيد التي شرحت اهداف الورشة وآليات تنفيذها لعمل ماكيت عن حى الأسمرات، وفيلم رسوم متحركة، حيث نفذت مع الاطفال ورشة فنون تشكيلية تعكس رؤية الطفل عن البيئة التي يعيش فيها داخل حى الأسمرات وذلك كخطوة تمهيدية لاختيار أكثر الأطفال موهبة لعمل الماكيت بشكل ابداعى يعكس مدى تأثرهم بالمكان وتعايشهم داخله.