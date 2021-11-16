أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

براون يحسم مصير «شيلونجو» و«الصحراوى»

Print
براون يحسم مصير «شيلونجو» و«الصحراوى» براون يحسم مصير «شيلونجو» و«الصحراوى»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مسؤولو الدراويش تأجيل تجديد التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى والناميبى بينسون شيلونجو، لاعبى الفريق، اللذين ينتهى تعاقدهما بنهاية الموسم الجارى.

جاء ذلك القرار لحين الحصول على قرار خوان براون، الذي سيعيد تقييم اللاعبين في الفترة الجارية.

كما ينوى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق خلال مباراة ، حيث ينوى الدفع بالجناح الأيمن عبدالرحمن مجدى، في التشكيل الأساسى، بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا واستعادة مستواه الفنى بعد انتهاء فترة إيقافه.

ويرغب المدير الفنى الأرجنتينى، في الاعتماد على شكرى نجيب، في مركز المهاجم الصريح، على حساب الزامبى شونجا، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى الاعتماد على الحارس محمد فوزى على حساب أحمد عادل عبدالمنعم، الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدورى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو

مرتضى منصور يتحدث عن مصير باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد عودته (فيديو)

مرتضى منصور يتحدث عن مصير باتريس كارتيرون مع الزمالك بعد عودته (فيديو)

الزمالك يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

الزمالك يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

أمير مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

أمير مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا