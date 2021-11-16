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مسؤول بالخزانة الأمريكية: التواصل مع بنوك الإمارات ضرروي لكبح مخاطر أمنية

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مسؤول بالخزانة الأمريكية: التواصل مع بنوك الإمارات ضرروي لكبح مخاطر أمنية مسؤول بالخزانة الأمريكية: التواصل مع بنوك الإمارات ضرروي لكبح مخاطر أمنية

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن نائب وزيرة الخزانة أبلغ تنفيذيين مصرفيين في دولة الإمارات العربية أن من الضروري أن يحافظوا على «اتصال مفتوح» بشأن مخاطر أمنية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيان أن والي أدييمو، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمناقشة أولويات اقتصادية وأولويات للأمن القومي، ناقش دور القطاع المالي في التصدي لتمويل الأرهاب وانتشار الأسلحة.

وقال البيان «نائب الوزيرة أدييمو أكد الحاجة إلى اتصال مفتوح مع القطاع المالي، لأنه ضروري بشكل أساسي للإنضمام إلى الجهود المشتركة للحماية من إساءة استخدام الأنظمة المالية الأمريكية والدولية.»

المصرى اليوم

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