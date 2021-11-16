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«فايزر» تسعى للحصول على موافقة أمريكية لأقراصها المضادة لكوفيد-19

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«فايزر» تسعى للحصول على موافقة أمريكية لأقراصها المضادة لكوفيد-19 «فايزر» تسعى للحصول على موافقة أمريكية لأقراصها المضادة لكوفيد-19

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قالت شركة فايزر اليوم الثلاثاء إنها تسعى للحصول على تصريح الولايات المتحدة لأقراصها التجريبية المضادة لكوفيد-19 والتي قللت من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 89 في المئة خلال تجربة سريرية.

وقالت شركة فايزر إنها أكملت تقديم طلبها للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ لعقارها، باكسلوفيد، من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بما في ذلك بيانات من التجربة السريرية لشركة الأدوية.

ويمكن أن يكون هذا العقار سلاحا جديدا مبشرا في مكافحة الجائحة لأنه يمكن تعاطيه مبكرا خلال العلاج في المنزل للمساعدة في دخول مرضى كوفيد-19 المستشفى والوفاة.

ويمكن أن يصبح هذا الدواء أيضا أداة مهمة في الدول والمناطق التي لا تستطيع الحصول بسهولة على اللقاحات أو بها معدلات تطعيم منخفضة.

ولم يتضح على الفور متى سيبت المنظمون الأمريكيون في طلب شركة فايزر.

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