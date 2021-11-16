«الحالة عادية ولا تدعو للقلق».. الأرصاد: أصوات برق ورعد في بعض المناطق

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار خفيفة اليوم، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الساعات الألى ليوم الاربعاء تكون من متوسطة إلى غزيرة، مؤكدة أن الحالة عادية ولا تدعو للقلق.

وتابعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن طقس الإسكندرية خلال يومي السبت والأحد سيشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة، لافتة إلى أنه جاري تحديث الخرائط الجوية، وربما تكون الحالة أشد أو أضعف.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع المحافظات بخصوص سقوط الأمطار؛ وخاصة الغزيرة، وكذلك مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس مع المحافظة على مدار الساعة عبر صور الأقمار الصناعية للاستعداد، مؤكدة أن أجهزة الدولة تستجيب بشكل سريع للتوصيات الخاصة بالطقس، وأوضحت أن هذا الأمر يقلل الخسائر، لافتة إلى أنه جاري الاستمرار والتطوير في عمليات المتابعة، وتم تركيب رادارات تابعة للهيئة لتزويد البيانات ودقتها.

وتوقعت شاكر سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ودمياط والإسكندرية مصحوبة بالبرق والرعد، هذه الليلة، بالإضافة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، ومن المتوقع أن تسمع بعض المناطق أصوات البرق والرعد.

ولفتت إلى أن حالة البحر مستقرة في الإسكندرية حاليًا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين.