103 نقاط ساخنة بالمدينة.. محافظ الإسكندرية: التغيرات المناخية جعلت «نوة المكنسة» أسبوعا

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن موعد النوات لم يعد معروفًا وثابتًا، موضحا أن التغيرات المناخية غيرت موعد نوة المكنسة، وهكذا زودت مدتها من 4 أيام إلى أسبوع وربما أكثر.

وتابع المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الاستعداد للنوات يكون قبلها بعدة أشهر، وفي حال انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار يتم إعلان هذا عبر صفحة المحافظة الرسمية.

ولفت إلى أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم قد تتحول إلى غزيرة بعد الفجر، مشيرا إلى سقوط أمطار غزيرة وقوية على مدار يومي السبت والأحد.

وأشار الشريف إلى أنه تم الاستعانة بسيارات كبيرة مدمجة وضمها لأسطول السيارات بالمحليات، حيث يمكنها أن تسلك الشنايش، وتشفط المياه وتنقيها من الرواسب في آن واحد.

وأضاف أن هناك 103 نقاط ساخنة تتجمع فيها الأمطار سنويًا بالإسكندرية، موضحا أن هناك 83 سيارة صرف صحي موجودة في النقاط التي من المتوقع أن تتجمع فيها الأمطار.

واستطرد: «غدا الأربعاء سيكون يوم عمل طبيعي، حيث أنه حسب البيانات الواردة من الأرصاد فإنه لا توجد حاجة لتعطيل العمل».

وواصل: «في حال زيادة مياه الأمطار عن المتوقع وبشكل يفوق إمكانيات المحافظة، فإنه يتم الاستعانة بالقوات البحرية للمساعدة في شفط المياه».