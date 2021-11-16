أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عرابي: كيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم

Print
عرابي: كيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم عرابي: كيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق أسامة عرابي نجم منتخب والأهلي السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة الجابون في تصفيات ، قائلا إن كارلوس كيروش أعطى فرصا لبعض اللاعبين في مباراة اليوم.

و أضاف عرابي خلال تصريحات تلفزيونية :«المشكلة تكمن في أن كيروش دفع بـ 3 مهاجمين في تشكيلة وهم محمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي، ومحمد شريف لازم ياخد فرصة في مركز رأس الحربة والهجوم».

واكمل أسامة عرابي :«كيروش من حقه يجرب بعض اللاعبين للوصول إلى أفضل تشكيلة للمنتخب».

وتابع عرابي :«لابد من تواجد قوام أساسي للمنتخب المصري كي يشارك في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الافريقية».

واختم نجم الاهلي السابق :«في البطولة العربية سوف يكتشف كيروش التشكيلة الأمثل والأفضل من أجل المشاركة مع المنتخب، وكيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

محمود الخطيب يدعو لضحايا بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر

الخطيب: قمت بإعادة راتبي لاتحاد الكرة بعد الاستقالة من تدريب منتخب مصر