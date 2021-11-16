عرابي: كيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم

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علق أسامة عرابي نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم، قائلا إن كارلوس كيروش أعطى فرصا لبعض اللاعبين في مباراة اليوم.

و أضاف عرابي خلال تصريحات تلفزيونية :«المشكلة تكمن في أن كيروش دفع بـ 3 مهاجمين في تشكيلة المنتخب وهم محمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي، ومحمد شريف لازم ياخد فرصة في مركز رأس الحربة والهجوم».

واكمل أسامة عرابي :«كيروش من حقه يجرب بعض اللاعبين للوصول إلى أفضل تشكيلة للمنتخب».

وتابع عرابي :«لابد من تواجد قوام أساسي للمنتخب المصري كي يشارك في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الافريقية».

واختم نجم الاهلي السابق :«في البطولة العربية سوف يكتشف كيروش التشكيلة الأمثل والأفضل من أجل المشاركة مع المنتخب، وكيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم».