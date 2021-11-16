أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«خناقة» بين الترسانة وحدائق الأهرام.. ونافع:الرياضة تحولت لمعارك

Print
«خناقة» بين الترسانة وحدائق الأهرام.. ونافع:الرياضة تحولت لمعارك «خناقة» بين الترسانة وحدائق الأهرام.. ونافع:الرياضة تحولت لمعارك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف محمد إبراهيم نافع رئيس نادي حدائق الأهرام، تفاصيل قيام النادي بتحرير محضرا ضد لاعبي نادي الترسانة بعد اعتدائهم على لاعبي حدائق الأهرام عقب انتهاء مباراة بينهما.

وقال محمد إبراهيم نافع خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء :«تحولت الرياضة إلى خناقة وبلطجة».

وأضاف محمد إبراهيم نافع :«بعد المبارة بين فريق نادي حدائق الأهرام والترسانة، فوجئنا بقيام الجهاز الفني ولاعبي الترسانة بالاعتداء بالضرب على لاعبينا على الرغم من تحقيقهم الفوز في المباراة».

وتابع محمد إبراهيم نافع :«مش عارف إيه الغل ده وإحنا كنا بنلعب في أرض الترسانة ومش عارف إزاي إحنا نضرب بالشكل المهين ده، وتم تحرير محضر بالواقعة ومجلس إدارة نادي الترسانة لم يعتذر لنا ولم يتحرك تجاه هذه الواقعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»

الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه»