«خناقة» بين الترسانة وحدائق الأهرام.. ونافع:الرياضة تحولت لمعارك

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كشف محمد إبراهيم نافع رئيس نادي حدائق الأهرام، تفاصيل قيام النادي بتحرير محضرا ضد لاعبي نادي الترسانة بعد اعتدائهم على لاعبي حدائق الأهرام عقب انتهاء مباراة بينهما.

وقال محمد إبراهيم نافع خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء :«تحولت الرياضة إلى خناقة وبلطجة».

وأضاف محمد إبراهيم نافع :«بعد المبارة بين فريق نادي حدائق الأهرام والترسانة، فوجئنا بقيام الجهاز الفني ولاعبي الترسانة بالاعتداء بالضرب على لاعبينا على الرغم من تحقيقهم الفوز في المباراة».

وتابع محمد إبراهيم نافع :«مش عارف إيه الغل ده وإحنا كنا بنلعب في أرض الترسانة ومش عارف إزاي إحنا نضرب بالشكل المهين ده، وتم تحرير محضر بالواقعة ومجلس إدارة نادي الترسانة لم يعتذر لنا ولم يتحرك تجاه هذه الواقعة».