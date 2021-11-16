ساندت اللاعبين حتى صافرة النهاية .. جماهير الأخضر تحتفل بنقاط فيتنام

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خرجت الجماهير السعودية من ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية "هانوي" سعيدة وفرحة، بعد تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتيجة إيجابية أمام فيتنام بهدف دون مقابل أحرزه صالح الشهري، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وعلى الرغم من قلة عدد الجماهير السعودية التي حضرت لمساندة اللاعبين أمام فيتنام في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة فيتنام ، إلا أن صوتهم ومؤازرتهم خلال الـ 90 دقيقة كان لها الأثر الإيجابي، واستطاع الأخضر أن يسعدهم كما أفرح بانتصاره الجماهير السعودية في كل مكان.

وبلغ المنتخب السعودي مع نهاية الجولة السادسة النقطة 16 متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الثانية ومقتربًا من تحقيق الحلم السادس بالتأهل لمونديال 2022.