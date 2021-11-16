أخبار عاجلة

محمود الخطيب : تفرغت تماما للأهلي ولا ألتفت للإنتقادات والمشككين -
الخطيب يستعرض مشواره الكروي ويكشف عن دور بيليه في مسيرته -
الخطيب: كهربا «اتغير كتير».. وهذه حقيقة رحيله عن الأهلي -
الخطيب يعلق على أداء بيرسي تاو مع الأهلي : «كنت خايف منه» -
موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة -
الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي -
بعد عودة مرتضى لرئاسة الزمالك .. الخطيب يوجه رسالة نارية للمسئين ضد أسرته.. فيديو -
المقاولون العرب يكشف حقيقة ضم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة من الأهلي (فيديو) -
مدير كرة إنبي: الفوز على فيوتشر مستحق ولا أعتبره مفاجأة.. وهذه حقيقة ضم كهربا وصلاح محسن -
الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختص نفسي: التعليم عن بُعد لطلاب الابتدائية يؤثر على حالتهم الجسدية والنفسية

Print
مختص نفسي: التعليم عن بُعد لطلاب الابتدائية يؤثر على حالتهم الجسدية والنفسية مختص نفسي: التعليم عن بُعد لطلاب الابتدائية يؤثر على حالتهم الجسدية والنفسية
أكد لـ"سبق" حاجة الأطفال لاكتساب المهارات الاجتماعية بالتعليم الحضوري

مختص نفسي: التعليم عن بُعد لطلاب الابتدائية يؤثر على حالتهم الجسدية والنفسية

أكد الأستاذ المشارك في علم النفس الإكلينيكي الدكتور أحمد عمرو عبدالله لـ"سبق" أن التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية لا يوفر البيئة الاجتماعية الخصبة لتنمية مهارات الأطفال الضرورية في هذه المرحلة العمرية، مشيرًا إلى أن البيئة التعليمية الافتراضية المطبقة حاليًا تغلب عليها الوحدة والعزلة؛ وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الطفل النفسية والجسدية من خلال مشاعر القلق التي تعتري الطلاب نتيجة لحداثة التجربة، وكذلك العزلة الاجتماعية.

وفي التفاصيل؛ أوضح عمرو لـ"سبق" أن المدرسة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فقط، بل هي بيئة اجتماعية خصبة لنمو الطفل اجتماعيًّا؛ إذ تقدم للطفل فرصة للتواصل مع أقرانه والتعبير عن نفسه، وهو ما لم يجده في البيئة الافتراضية التي يغلب عليها الوحدة والعزلة الاجتماعية. وينتج من ذلك بعض مشاعر القلق حول تنفيذ واجباته المدرسية إلكترونيًّا.

وأضاف: كما أن قلق الاختبار الإلكتروني يختلف عن قلق الاختبار الورقي الذي اعتادوا على إدارته. وإضافة إلى ذلك، البيئة المنزلية قد تكون غير مهيَّأة للتعليم خاصة بين الأطفال؛ وهو ما يصعب لدى بعضهم التركيز أثناء وجودهم في المنزل؛ لأنه قد يكون مليئًا بالمشتتات التي يصعب على الطفل ضبطها.

وتابع: كما أن قضاء وقت طويل على الإنترنت حتى ولو كان بهدف الدراسة قد يكون له تأثير على الحالة الجسدية والنفسية للطفل، وقد يكون دماغ الطفل غير قادر على معالجة المعلومات الافتراضية، وهي طريقة غير معتادة لهم في الدراسة.

وقال: الأمر الأخطر هو إذا كان الطفل مدمنًا للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية؛ لأن هذا سيؤدي إلى تشتت الطفل عن الفصل الافتراضي؛ وهو ما سيؤثر سلبيًّا على الطفل في جانبَيْن، أحدهما يتمثل في إدمان الإنترنت، والآخر يتعلق بتدهور الأداء التحصيلي للطالب نظرًا لعدم مشاركته واهتمامه بما ذكره المعلم لأنه لم يحضر الدرس جسديًّا وذهنيًّا على حد سواء.

واختتم عمرو حديثه لـ"سبق" بالإشارة إلى أنه بالرغم من كل ذلك إلا أن التعليم عن بُعد يعتبر وسيلة بديلة جيدة في حالات الطوارئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار