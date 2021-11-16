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بعد 30 دقيقة من نشر الخبر في "سبق".. العثور على فتى تبوك المفقود

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بعد 30 دقيقة من نشر الخبر في "سبق".. العثور على فتى تبوك المفقود بعد 30 دقيقة من نشر الخبر في "سبق".. العثور على فتى تبوك المفقود
والده قال: إن صورة ابني انتشرت وتفاعل معها الجميع حتى تم العثور عليه

بعد 30 دقيقة من نشر الخبر في

عثرت شرطة منطقة تبوك ممثلة بفِرق البحث الجنائي على الفتى المفقود باسل العنزي، الذي خرج ظهر اليوم الثلاثاء من منزله، وكان يعاني اضطرابًا نفسيًّا.

وتفصيلاً، تقدَّم والده ناصر سويلم العنزي بالشكر لكل من ساهم في البحث عن ابنه، وقال في اتصال مع "سبق": "ولله الحمد والمنة تم العثور على ابني، وقد ساعد الخبر في صحيفة سبق على البحث عن الابن من خلال انتشار صورته، وقد رأيت فزعة أهالي الحي والجيران، وأشكرهم جميعًا، وكل من تفاعل معنا من أهل تبوك خاصة، وكل من اتصل من خارج منطقة تبوك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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