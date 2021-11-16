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عون يبحث مع سفراء لبنان لدى والبحرين والكويت تطورات الأزمة الخليجية

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عون يبحث مع سفراء لبنان لدى السعودية والبحرين والكويت تطورات الأزمة الخليجية عون يبحث مع سفراء لبنان لدى والبحرين والكويت تطورات الأزمة الخليجية

جي بي سي نيوز :- استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان لدى ، فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى البحرين، ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت، هادي هاشم.

وأفادت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" بأن الرئيس عون اجتمع مع السفراء والقائم بالأعمال، واستعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها.

هذا وقال عون أمام زواره: "العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".

وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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