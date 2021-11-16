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الفراية : لا يمكن أن نتحمل عبء اللاجئين نيابة عن العالم

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الفراية : لا يمكن أن نتحمل عبء اللاجئين نيابة عن العالم الفراية : لا يمكن أن نتحمل عبء اللاجئين نيابة عن العالم

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأردن لا يمكن أن يتحمل عبء اللاجئين نيابة عن العالم.

وبين الفراية في تقرير أعده الزميل تامر الصمادي لقناة الجزيرة، الإثنين، إن هناك من قدم إلى الأردن بهدف العلاج، ثم أصبح طالبا للجوء ما يشكل عبئا كبيرا على الأردن.

وشدد الفراية على أن الأردن ليس مطلوبا منه أن يتحمل كل هذا العبء، لافتا إلى أنه قد آن الأوان ليغير العالم من نظرته.

ووفق التقرير، نقلا عن بيانات الأمم المتحدة، فإن 7 آلاف لجأ إلى الأردن من جنسيات مختلفة ولم يقيدوا بدفاتر اللجوء لمخالفتهم قوانين الإقامة وما يتبعها.

وأشار التقرير إلى أن الاستجابة تجاه اللاجئين هذا العام لم تتجاوز 10% من مجمل الاستجابة التي تبلغ مليارين ونصف المليار دولار.

جي بي سي نيوز

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