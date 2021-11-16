نيران تلتهم مساحات شاسعة بلبنان.. ومغردون: حرقوا البلد

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- لا يزال لبنان يكافح لإخماد حرائق كبيرة، اندلعت منذ مساء السبت الماضي، والتهمت مساحات شاسعة من قرى مناطق عكار شمال البلاد، وصولا إلى صور في الجنوب.

وتندلع الحرائق بالتزامن مع التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، وسط تحقيقات تجرى لمعرفة أسباب الاندلاع المتزامن للحرائق في العديد من مناطق لبنان ، وفق "عربي21".

وتصدر هاشتاغ "لبنان يحترق" قائمة الأكثر تداولا في البلاد، ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للحرائق التي وصفها البعض بالكارثية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن عدد الحرائق الذي اندلع في عطلة نهاية الأسبوع، بلغ ٩٣ حريقاً من بينها ٣٥ حريق غابات في كل من الجنوب والبقاع الغربي والمتن وكسروان وعكار، وذلك بحسب أول تقرير لوزارة البيئة.

وقال الجيش اللبناني في منشور على "تويتر": "طوافتان تابعتان للقوات الجوية تشاركان في عمليات إخماد الحرائق" في منطقة جبلية.

وقال مغردون عبر تويتر: