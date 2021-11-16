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أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون «تجارية الإسكندرية» لبحث التعاون (صور)

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أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون «تجارية الإسكندرية» لبحث التعاون (صور) أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون «تجارية الإسكندرية» لبحث التعاون (صور)

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع السفارة البولندية لقاءً مع أعضاء المكتب التجاري بالسفارة البولندية، لبحث سبل التعاون وفرص الترويج، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور ياتسيك جراد رئيس المكتب التجاري بالسفارة البولندية، وأيمن فاروق رئيس تطوير الأعمال بالمكتب التجاري بالسفارة البولندية، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للتعاون الدولي وشؤون أوروبا والأمريكتين، وعدد من الشركات المصرية المهتمة بالتعاون مع بولندا.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص الترويج في عدة قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، والنقل والبنية التحتية، والأدوية والأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل.

من جانبه أوضح جسكي جراد رئيس المكتب التجاري بالسفارة البولندية خلال كلمته، أنه من الضروري العمل على زيادة التبادل التجاري بين الطرفين المصري والبولندي، مؤكدًا أن بولندا تهتم بالكوادر المصرية، وتوفر لهم العديد من المميزات لجذبهم للعمل، كتوفير السكن والإقامة.

في نفس السياق أوضح أيمن فاروق رئيس تطوير الأعمال بالمكتب التجاري بالسفارة البولندية، أن المكتب التجاري البولندي يعمل على مساعدة ودعم أي شركة مصرية ترغب في الاستثمار في بولندا.

وأشار إلى أن المكتب التجاري هو جهة غير هادفة للربح، ولذلك هو يستهدف تقديم المساعدة والدعم دون أي مقابل من أي مؤسسة أو أفراد، مضيفًا أن المكتب التجاري سينظم في نهاية نوفمبر فعالية اقتصادية افتراضية، بحضور أكثر من 150 شركة بولندية، ومسؤولين بولنديين، وهي متاحة للحضور من أي شركة مصرية ترغب في تنمية استثماراتها في بولندا.

أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون "تجارية الإسكندرية" لبحث التعاون في التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة (صور)
أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون "تجارية الإسكندرية" لبحث التعاون في التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة (صور)
أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون "تجارية الإسكندرية" لبحث التعاون في التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة (صور)
أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون "تجارية الإسكندرية" لبحث التعاون في التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة (صور)
أعضاء المكتب التجاري بسفارة بولندا يزورون "تجارية الإسكندرية" لبحث التعاون في التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة (صور)

المصرى اليوم

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