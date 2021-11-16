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يفتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد أحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدًا الأربعاء 17 نوفمبر، الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2021»بعنوان «مؤتمر مصر للأعمال»، والذي ينعقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة.

قالت ملك العشيري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس «بيزنكس» القابضة المنظمة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية، إن المعرض سوف يشهد هذا العام ضمن فعالياته إنطلاق مؤتمر مصر للأعمال، والذي سيتضمن جلسات عمل متنوعة بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وكبار رجال الاقتصاد وريادة الأعمال.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن المعرض أيضاً سوف يشهد مشاركة إفريقية حيث سيشارك السفير نيورا أباريمي سفير نيجيريا لدي جمهورية مصر العربية، بكلمة ضمن فعاليات المؤتمر، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، كما يشارك أشقائنا من دول الخليج في مقدمتهم محمد بن ناصر الأحمري مساعد الأمين العام لقطاع التطوير ومدير إدارة اللجان بغرفة مكة المكرمة، وسيكون ضيف شرف المؤتمر الدكتورة ساندرين الخضري المديرة الإقليمية لشركة Enterprise Lucent-Alcatel الفرنسية للشرق الأوسط، مصر وإفريقيا.

وأوضحت «العشيري» أن المعرض هذا العام سيشهد إطلاق أول فرنشايز في السوق العقاري، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي والذي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تخصيص إحدى جلسات مؤتمر مصر للأعمال لمناقشة توجهات السوق العقاري التجاري والهجرة نحو الجمهورية الجديدة، وسوف تجمع هذه الجلسة خبراء العلامات التجارية وتجار التجزئة من أجل، مناقشة ما هو المحرك الرئيسى للاستثمار العقارى التجاري، واتجاهات العلامات التجارية نحو العاصمة الجديدة، والتوسع والانتشار بالمدن الذكية، وطرق تطوير المراكز التجارية للمنافسة بالسوق العقاري، بمشاركة عدد من كبري شركات القطاع في مصر.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص جلسة بالمؤتمر عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تركز على تقديم شرح مفصل للمبادرة ‏ومراحل تطورها، محافظات المرحلة الأولى، ومتى تبدأ ‏المرحلة الثانية؟، وما هو حجم استثمارات مبادرة حياة كريمة، و‏دور وزارة التخطيط في ‏هذه المبادرة، وستناقش الجلسة خطط واستراتيجيات ‏المتابعة الدقيقة للمشروعات ‏المنفذة ضمن المبادرة، وطرق نشر الوعي الكافي في الريف ‏المصري بهذه المبادرة ‏وأهميتها وأهدافها، وأخيرا التعرف على ‏اشتراطات اختيار الشركات ‏المشاركة من القطاع الخاص في المبادرة لضمان الجدية والالتزام.

ونوهت «العشيري» إلى إطلاق مسابقة معرض «بيزنكس» السنوية لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، والتي اعتادت إدارة معرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية سنويا، تنظيمها ضمن فعاليات المعرض للشباب رواد الأعمال أو أصحاب الشركات الناشئة، وتقوم إدارة المعرض بدعم المشروع الفائز بكافة أشكال الدعم المتاحة، ويعلن الفائز كل عام في حفل الختام السنوي لمعرض بيزنكس.