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غرفة القاهرة التجارية: 30% انخفاضًا في الخضروات نتيجة زيادة المعروض

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غرفة القاهرة التجارية: 30% انخفاضًا في أسعار الخضروات نتيجة زيادة المعروض غرفة القاهرة التجارية: 30% انخفاضًا في الخضروات نتيجة زيادة المعروض

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أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية؛ انخفاض في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 30% وفقًا لرصدها لحالة السوق خلال الأيام الحالية.

وتأتي متابعة الشعبة للحركة التجارية بالسوق طبقا لتوجيهات المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة متابعة كل شعبة لحالة السوق في قطاعها ورفع تقرير يومي باخر المستجدات.

وقال تقرير الشعبة الأسبوعي إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة زيادة المعروض في ظل أن الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.

واشار تقرير الشعبة إلى إن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 2 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبصل من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والبطاطس من 5 إلى 6 جنيهات جملة ومن 8 إلى 9 جنيهات تجزئة، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 8 جنيهات تجزئة، والفلفل الرومي من 2،5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات تجزئة، والباذنجان من 1,5 إلى 2 جنيه جملة، ومن 3,5 إلى 4 جنيهات تجزئة، والخيار من 3 إلى 4 جنيهات جملة، وتجزئة من 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والملوخية من 2 إلى 2,5 جنيه جملة، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة، والبسلة من 6 إلى 7 جنيهات جملة، ومن 9 إلى 10 جنيهات تجزئة، والقلقاس من 2.5 إلى 3 جنيهات جملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة.

أما عن الفاكهة، فقال التقرير إن كيلو البرتقال يُباع بسعر من 4 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 7 جنيهات تجزئة، والجوافة من 4 إلى 6 جنيهات جملة، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة، والموز من 7 إلى 8 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهًا جملة، ومن 30 إلى 35 جنيهًا تجزئة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق؛ من خلال المساهمة في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأنواع المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعبة ترصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على آخر المستجدات، وأسبابها إن وجدت.

وتوقع «النجيب» انخفاضًا جديدًا في الخضروات مع الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بعد طرح المحصول الشتوي الذي يساهم في ضبط السوق.

المصرى اليوم

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