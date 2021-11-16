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حجاوي يلمح لقرار بعد دراسة تأثير الإصابات نهاية الأسبوع

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حجاوي يلمح لقرار بعد دراسة تأثير الإصابات نهاية الأسبوع حجاوي يلمح لقرار بعد دراسة تأثير الإصابات نهاية الأسبوع

جى بي سي نيوز  :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي إن رقم الإصابات المسجل الإثنين مقلق، و”لابد أن ننظر نهاية الأسبوع باتخاذ قرار بناء على معدلات الإصابة وطبيعتها إن كانت مزعجة للنظام الصحي”.

وأبرز حجاوي أهمية  الانتظار لمعرفة الأرقام عند نهاية الأسبوع لمعرفة المعدلات ومقارنتها بالأسابيع الماضية، موضحاً “ننتظر لنرى الزيادة في معدل الإصابات الأسبوعية”، مبيناً “إن كانت أرقام الأسبوع تزيد بشكل كبير عدد الإدخالات، أم تصب في زيادة الحالات النشطة”.

وانتقد حجاوي عدم الإقبال على تلقي المطعوم، “خلال 3 أيام الماضية تلقي 20 ألف الجرعة الأولى من اللقاح فيما تلقى 29 ألف الجرعة الثانية”، متساءلا “لماذا التخلف عن تلقي المطعوم؟” ومحذرا من الفيروس أصبح يصيب المطعمين الذين مضى على تلقيهم الجرعات 6 أشهر، فكيف عن الذين لم يتلقوا المطعوم أصلا أو غير الملتزمين بالإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة بإصابات كورونا تؤشر إلى زيادة واضحة تترافق مع زيادة الفحوصات والتي بلغت نحو 47 ألف فحص مخبري، وفق حديث للمملكة.

وأضاف “الفحص هو بهدف عزل المصابين وتثبيت مكان سكانهم درءا لتفشي الفيروس من جديد.”

وبين الحجاوي، في حديث مساء الإثنين، إلى أن 33% من الإصابات سجلت في المدارس  (6-18 سنة)بعدد بلغ 1061 إصابة مبررا هذا العدد الكبير “ناتج عن الرصد النشط والمبكر وزيادة الفحوصات التي تتم بين الطلبة”.

وأشار إلى أن 10% من الإصابات المسجلة كانت لدى طلبة الجامعات، حيث بلغ عددهم من مجمل الإصابات 338 طالباً، وهي الفئة المطعمة بشكل أكبر، ما يعني أن زيادة التطعيم يقلل الإصابات.

جي بي سي نيوز

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