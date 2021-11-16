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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تم افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي.

بحضور سعادة الأستاذ / عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة والأستاذ محمد القصير رئيس إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة والأستاذ الشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، والأستاذ محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونخبة من الشعراء والنقاد والفنانين وحشد من جماهير مدينة الأقصر، في قصر ثقافة الأقصر.

قام بتقديم الحفل الشاعر حسن عامر الذي رحب بالضيوف مقدمًا الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر الذي رحب بدوره بضيوف الأقصر من الشعراء والنقاد ووفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة متحدثًا بعد ذلك عن منجزات بيت الشعر ومسيرته منذ أن بدأ بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، مؤكدًا على حرص بيت الشعر الدائم على استقطاب المواهب الشابة الحقيقية وتقديمها للمشهد الشعري، في تواصل حميم بين الأجيال الإبداعية المختلفة. ثم تلاه عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة والذي تحدث في كلمته عن قيمة الشعر والكتابة في حياة الأمم وأن الآداب هي جسر التواصل بين الشعوب وركنها الحميم.

وتلاه محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي ليقرأ كلمته والتي رحب فيها بوفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة مثمنًا الدور الذي يقوم به بيت الشعر بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة متوجهًا بالشكر لإمارة الشارقة على دورها الرائد في المجال الإبداعي والثقافي من خلال بيوت الشعر التي أصبحت منارة إبداعية وركنًا للشعراء والمبدعين.

ثم اختتمت الكلمات بكلمة الأستاذ محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر وقد تحدث في كلمته _بعد ترحيبه بالضيوف_عن ذلك التعاون المشترك بين المؤسسات الثقافية والاجتماعية الذي يخلق مناخًا ثقافيًا للجميع ويدعم الشعراء والمبدعين .

وتلا ذلك فقرة التكريم لشخصية العام الثقافية في الأقصر حيث كرم بيت الشعر بالأقصر معالي الأستاذ الدكتور/ محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، على مجهوداته الكبيرة في دعم بيت الشعر بالأقصر ومشاركته هذا الدور الفعال تجاه الثقافة عموما والشعر والشعراء بخاصة. ثم تكريم الشعراء المشاركين في أمسية الإفتتاح.

ثم استمع الجمهور بعد ذلك إلى الأمسية الشعرية التي شارك فيها الشعراء: أحمد عبدالقادر، حازم مصطفى، حسن شهاب الدين:، محمد طايل بقصائد متنوعة تفاعل معها جمهور الحاضرين.