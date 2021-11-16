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موعد مباراة منتخب .. وجدول مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة منتخب مصر.. وجدول مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة موعد مباراة منتخب .. وجدول مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم مباراة منتخب والجابون في إطار تصفيات أفريقيا في 2022، كما تقام 26 مباراة أخرى ضمن جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم في قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية.

تعتبر مباراة مصر والجابون من أهم مباريات اليوم للمشاهد المصري، وتوجد أيضًا مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية، وكذلك مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الفرق العربية التي تلعب اليوم منها تونس والجزائر والمغرب و والعراق وسوريا وعمان كما يقابل منتخب لبنان منتخب الإمارات.

يلعب منتخب مصر في الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة ويقابلها الساعة 4 بتوقيت السعودية، وتنقلها مجموعة قنوات أون تايم سبورت.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

  • مباراة موزمبيق × مالاوي – الساعة 3 عصرا.
  • موعد مباراة مصر × الجابون – الساعة 3 عصرا – قناة أون تايم on time sport.
  • نيجيريا × الرأس الأخضر – الساعة 6 مساءا.
  • موعد مباراة ليبيريا × إفريقيا الوسطى – الساعة 6 مساءا.
  • موعد مباراة الجزائر × بوركينا فاسو – الساعة 6 مساءا.
  • موعد مباراة المغرب × غينيا – الساعة 9 مساءا.
  • موعد مباراة تونس × زامبيا – الساعة 9 مساءا.
  • موريتانيا × غينيا الإستوائية – الساعة 9 مساءا.
  • موعد مباراة الكاميرون × كوت ديفوار – الساعة 9 مساءا.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

  • مباراة البوسنة والهرسك × أوكرانيا – الساعة 9.45 مساءا.
  • موعد مباراة فرنسا × فلندا – الساعة 9.45 مساءا.
  • جبل طارق × لاتفيا – الساعة 9.45 مساءا.
  • تركيا × الجبل الأسود – الساعة 9.45 مساءا على قناة بين سبورت- beIN Sports HD ×tra 1.
  • مباراة هولندا × النرويج – الساعة 9.45 مساءا على قناة بين سبورت 2 بريميوم- beIN Sports 2 HD Premium.
  • موعد مباراة التشيك × إستونيا – الساعة 9.45 مساءا.
  • ويلز × بلجيكا – الساعة 9.45 مساءا.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

  • بوليفيا × أوروجواي – الساعة 10 مساءا.
  • مباراة فنزويلا × بيرو – الساعة 11 مساءا.
  • كولومبيا × باراجواي – الساعة 1 صباحا.
  • موعد مباراة الأرجنتين × البرازيل – الساعة 1.30 صباحا.
  • تشيلي × الإكوادور – الساعة 2.15 صباحا.

مواعيد مباريات تصفيات آسيا في كأس العالم 2022

  • موعد مباراة السعودية × فيتنام – الساعة 2 ظهرا.
  • مباراة لبنان × الإمارات – الساعة 2 ظهرا.
  • موعد مباراة العراق × كوريا الجنوبية – الساعة 5 مساءا.
  • موعد مباراة الصين × أستراليا – الساعة 5 مساءا.
  • موعد مباراة سوريا × إيران – الساعة 6 مساءا.
  • مباراة عمان × اليابان – الساعة 6 مساءا.

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