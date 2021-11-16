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محمد الشرنوبي يكشف كواليس «لؤلؤ» في «أسرار النجوم» الخميس

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محمد الشرنوبي يكشف كواليس «لؤلؤ» في «أسرار النجوم» الخميس محمد الشرنوبي يكشف كواليس «لؤلؤ» في «أسرار النجوم» الخميس

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تستضيف الاعلامية أنجى على الفنان محمد الشرنوبى، الخميس المقبل، بحلقة من برنامجها«أسرار النجوم»، 8 مساء ولمدة ساعتين، حتى العاشرة مساء على إذاعة راديو نجوم «FM 100.6 » البرنامج من اعداد مروه حربى.

ويتحدث محمد الشرنوبى عن أهم اعماله الفنية وأهم محطاته الفنيه القادمه في الغناء والدراما والسينما وكان آخرها فرق خبرة الذي يعرض حالياً بطولة محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

كما يتناول اللقاء، كواليس مسرحية«ياما في الجراب يا حاوى» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومسلسل «لؤلؤ».

يذكر أن الشرنوبي شارك في عدد كبير من الأعمال منها «الممر، بنات ثانوي، كأنه امبارح، نصيبي وقسمتك ،ابوعمر المصري، ليه لا، لدينا اقوال أخرى ،الجماعه، رمضان كريم، لاتطفئ الشمس، والخضره والوجه الحسن، أريد رجلاً، انا وبابا وماما، الداعيه، بين السرايات، سرايا عابدين، العهد، أفراح القبه، في ايد امينه، السفاح، وكاله عطي،ه عائله ميكى قصه حب».

المصرى اليوم

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