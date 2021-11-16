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تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه

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تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه تحديث من "تويتر" يُصلح مشكلة أزعجت مستخدميه

تحديث من

طرح تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحديثًا لتطبيقاته؛ لإصلاح مشكلة أزعجت عددًا كبيرًا من مستخدمين.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي تويتر من وجود مشكلة اختفاء التغريدات فجأة أثناء قراءتها؛ مما أصابهم بالانزعاج.

لكن تويتر أعلنت عبر حساب الدعم الخاص بها، طرحها تحديثًا لتطبيقاتها يمكنه الاحتفاظ بالتغريدات، لحين رغبة المستخدم في تحديث شريط الأخبار الخاص به.

كما يعمل تحديث تويتر على إبقاء التغريدات التي وقفتَ عليها ولم تُكمل قراءتها، لحين تمريرك إلى الأسفل أو الأعلى وإنهائك قراءة التغريدة.

وذكرت شركة "تويتر" أن التحديث تم طرحه أولًا على إصدار الويب، وسيتم طرحه على إصداريْ "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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