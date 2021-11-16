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لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار

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لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك منها حصة 62.72%

لوسيد تُنتج 20 ألف سيارة في 2020 وقيمتها السوقية ترتفع إلى 73 مليار دولار

كشفت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 62.72%، توجهها لإنتاج ما لا يقل عن 20 ألف سيارة في العام المقبل 2022.

وعززت شركة لوسيد ميزانيتها العمومية إلى 4.8 مليارات دولار نقدًا في الربع الثالث، وقالت في بيان إن الحجوزات على سياراتها بلغت 17 ألفًا بعد أن كانت 13 ألفًا في الربع المنتهي 30 سبتمبر 2021؛ وهو ما يمثل طلبات بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة التي تملك فيها النسبة الأغلبية، 4٪ في أواخر التعاملات في نيويورك.. واعتبارًا من إغلاق يوم أمس الاثنين، ارتفع السهم بنسبة 85٪ منذ إدراجه في 26 يوليو الماضي.

وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 73 مليار دولار على الرغم من تحقيق إيرادات ضئيلة.

ويُنظر إلى لوسيد على أنها منافس محتمل بشكل كبير لشركة تيسلا، بعد إظهار تقنية البطاريات التي يمكن أن تنافس أداء المركبات الحالية في السوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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