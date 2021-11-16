أخبار عاجلة

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

Print

السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

أهدت ، لباكستان جامعَيْن: جامع الملك عبدالعزيز في مدينة مانسيهرا، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍ، وجامع الملك فهد في مدينة مظفر أباد الذي يتسع لأكثر من 6 آلاف مصلٍ.

وقامت المملكة ببناء المسجدَين في المناطق التي دمّرها زلزال الثامن من أكتوبر 2005، وذلك للحاجة إلى المساجد في تلك المناطق.

ويحتوي المسجدان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من المسجدَيْن في الحرم المكي والمسجد النبوي.

وأقام السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، أمس الإثنين، حفل إهداء بمقر السفارة لتسليم المسجدَيْن رسمياً الى الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري؛ الذي قام بالتوقيع على مذكرة تسلُّم المسجدَيْن.

وأكّد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية دأبت على مساعدة باكستان في كل الأوقات والظروف الصعبة بتوجيهاتٍ من القيادات الحكيمة في المملكة، بدءاً من مؤسّسها الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

السعودية تهدي باكستان مسجدَيْن يتسعان لأكثر من 16 ألف مصلٍ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

«حد الطار» يمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية