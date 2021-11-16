أخبار عاجلة

مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غدًا.. انطلاق مسابقة «Iron Man» بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات في البحر الأحمر

Print
غدًا.. انطلاق مسابقة «Iron Man» بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات في البحر الأحمر غدًا.. انطلاق مسابقة «Iron Man» بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات في البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة البحر الأحمر غدا الأربعاء انطلاق عاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية، والتى تقام بسهل حشيش بالغردقة في الفترة من 17-19 نوفمبر الجارى، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في ثلاث منافسات؛ هي السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو متراً في السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم والجرى 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

وتأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض ، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت على إقامة بطولة IRONMAN لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»