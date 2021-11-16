«سيدة عشة الفراخ».. طالب إعدادي وعامل مطعم وراء جريمة البحيرة

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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة غموض مقتل سيدة عُثر على جثتها داخل «عشة فراخ» أعلي سطح المنزل في إحدي قري مركز شبراخيت في محافظة البحيرة، وتم توجيه الاتهام إلى طالب بالإعدادية وعامل في مطعم.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بابلاغ الأهالي بالعثور على «نجوي .ع» 37 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل عشة أعلى سطح المنزل.

انتقل ضباط مباحث مركز شبراخيت في البحيرة إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وجود جثة المجنى عليها ملقاة على ظهرها في أرضية العشة بكامل ملابسها، وبها عدة إصابات عبارة عن جروح متفرقة في الرأس، وتوجد آثار دماء ناتجة عن الطعنات.

قرر اللواء محمد شعراوى، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالتعاون مع ضباط فرع الأمن العام، لكشف غموض الحادث، وأسبابه ومرتكبيه.

توصلت جهود فريق البحث إلى قيام «السبد .س» 15 سنة، طالب بالإعدادية، نجل شقيقة زوج المتوفاة، و«مصطفى .م» 20 سنة، عامل في مطعم، بارتكاب الجريمة.

وتم ضبط المتهمين وأقرا بأنهما ارتكبا الجريمة بغرض سرقة مصوغات المجني عليها الذهبية، بسبب مرورهما بضائقة مالية.

وأوضحا أنهما تسللا لسطح المنزل عبر منزل المتهم الأول الملاصق لمنزل السيدة القتيلة، وأن المتهم الثاني قام بالاختباء حتى انتظارًا لصعود المجني عليها وضربها بسكين على رأسها، وسقطت أرضًا غارقة في الدماء.

وقام بالاستيلاء على خاتمين ذهب ودبلة ومحبس من يد القتيلة، وتحرر محضرًا بضبط المتهمين، وتولت نيابة شبراخيت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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