"صندوق الاستثمارات العامة" يرفع ملكيته في السوق الأمريكي إلى 43.4 مليار دولار

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استثمر في 19 شركة جديدة.. عزّز موارده من بضعة مصادر تمويل في الأعوام القليلة الماضية

ضاعف صندوق الاستثمارات العامة، حيازاته من الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، لتصل إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، مضيفاً أسهماً في مجموعة علي بابا وشركتَي وول مارت وبنترست.

وبحسب إفصاحات مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، زادت حيازات صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني.

ووفقا لـ"رويترز"، فإنه من بين الحيازات الأخرى التي اشتراها أسهم في "جست إيت تيك أواي دوت كوم" و"بالارد باور سيستمز".

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولاً قيمتها 430 مليار دولار، وهو في قلب خطط السعودية لإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط

ويملك صندوق الاستثمارات العامة أيضاً حصة 62.72 في المائة في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، قيمتها السوقية حاليا 71 مليار دولار، وهو ما يمثل تعزيزا كبيرا للقيمة منذ نهاية أيلول (سبتمبر).

وجلب إدراج "لوسيد" في تموز (يوليو) عائداً ضخماً لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي استثمر أكثر من مليار دولار في الشركة في 2018 مقابل حصة كبيرة، واستثمر مزيداً في شباط (فبراير) الماضي.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة أيضاً حصة 3.75 في المائة في شركة أوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي.

وينهج صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية ذات شقيْن تشمل بناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محلياً أيضاً في مشاريع ستساعد على تقليص اعتماد السعودية على النفط.

واستثمر أيضاً 45 مليار دولار في أول صندوق للتكنولوجيا لمجموعة سوفت بنك البالغة قيمته مائة مليار دولار.

وعزّز صندوق الاستثمارات العامة موارده من بضعة مصادر تمويل في الأعوام القليلة الماضية، بما يشمل قروضاً ونقل نحو 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي.