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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والشمالية والرياض والشرقية

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والشمالية والرياض والشرقية "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والشمالية والرياض والشرقية
تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على وسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من وسط المملكة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من وسط المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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