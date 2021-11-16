قمة افتراضية بين بايدن ونظيره الصيني.. ودعوة لتجنب النزاع بين القوتين

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انطلقت القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينج، وشدد بايدن على ضرورة أن تكون هناك «حواجز أمان» بين البلدين تمنع اندلاع نزاع بينهما.

وتهدف القمة الافتراضية إلى تخفيف التوتّر الشديد بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان ومواضيع أخرى حسّاسة مثل التبادلات التجارية وحقوق الإنسان.

وفى مستهل كلمته، قال بايدن إنّ «التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحوّل إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا».

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن الحاجة إلى ضرورة وجود «ضوابط» لمنع وقوع نزاع بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الصينى شى جين بينج إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون فيما بينهما، واصفا نظيره الأمريكى جو بايدن بـ«صديقه القديم».

وأضاف شى جين أنه مسرور لرؤية بايدن للمرة الأولى عبر الشاشة، بعد أن أجريا آخر حوارين بينهما عبر الهاتف.

وأضاف الرئيس الصيني مخاطباً نظيره الأمريكى «أنا مستعدّ للتعاون معك».