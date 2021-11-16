جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف

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قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن الولاية الأولى لعصام عبدالفتاح وجمال الغندور، في لجنة الحكام هي الأفضل لكل منهما.

وأضاف جهاد جريشة، في تصريحات تليفزيونية: «هناك خلاف بيني وبين عصام عبدالفتاح وجمال الغندور، ولا أخجل من الاعتذار إذا كنت مخطئا والجميع يعلم دائما مدى صدقي، وتوقيت اعلان القائمة الدولية للحكام لعام 2020 كان مريبا».

وتابع: «لجنة الحكام الإفريقية أشادت بمستواى في لقاء الوداد والترجي بما فيهم عصام عبدالفتاح»، والكاف لام على حكم تقنية الفار باستدعائي لمشاهدة ضربة الجزاء في تلك المباراة، وهي تعد من أفضل المباريات في مسيرتي«.

وأكد: «أحمد أحمد تمت الإطاحة به من رئاسة الكاف، لأنني دعوت عليه قائلا حسبي الله ونعم الوكيل، بعد إيقافي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار جاء من جانب الكاف لإرضاء المسئولين المغاربة بالاتحاد الإفريقي، ومسئول في الفيفا أبلغني أن قرار إيقافي من جانب الكاف قرار سياسي».