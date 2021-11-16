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جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء والمقاصة

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جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء والمقاصة

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قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إنه لم يشاهد لمسة يد أحمد سامي الشهيرة، في لقاء والمقاصة، ولسوء الحظ لم تكن هناك تقنية الفيديو لاستدعائه لمراجعة القرار.

وأضاف جهاد جريشة، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أقدم مستويات أفضل في المباريات القارية لأن علاقتي بالمسئول عن التحكيم جيدة بعكس الوضع في ».

وأكمل: «لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي الشهيرة، في لقاء الزمالك والمقاصة ولسوء الحظ لم تكن هناك تقنية الفيديو لاستدعائي لمراجعة القرار».

وأردف: «أحمد سامي اعتذر لي عن لقطة مباراة الزمالك والمقاصة، ومسئول مصري أرسل لعبة لمسة يد أحمد سامي في لقاء الزمالك والمقاصة إلى رئيس لجنة الحكام في الفيفا».

المصرى اليوم

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