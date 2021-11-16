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التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

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التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

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تابعت وزارة التنمية المحلية، الحملات التي نفذها مجلس مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، برئاسة العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينة، في ضوء توجيهات الوزير اللواء محمود شعراوي، والمحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، بإزالة كل أنواع التعديات والاشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وقال بيان صحفي، إن مجلس المدينه برىاية قام بعدة حملات إشغالات موسعه بالتعاون مع مديرية الأمن، ومشاركة المقدم محمد على رئيس قسم شرطة المرافق، مشيرا إلى أن الحملات شملت مناطق عديده بالمدينه، خاصه الشوارع الرئيسيه والتجارية والميادين العامه، والأسواق والأرصفة والتند الخاصه بالمحلات التجاريه.

وأكد البيان، أنه تم المرور على المحلات التجاريه، بمعرفة قسم التراخيص التجاريه، للتفتيش على رخص التشغيل، حيث تم توجيه إنذارات لمن لم يجدد ترخيصه، كما تم غلق بعض المحلات بالشمع الأحمر من خلال الضبطية القضائية، لعملها بدون رخصة تشغيل بالأساس، مطالبا إياهم بسرعة أستخراج رخصة تشغيل من الاداره الهندسيه قسم التراخيص التجاريه بالمجلس.

وناشد العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينه، أصحاب المحلات التجاريه والباعه والأسواق الالتزام التام فى ظل الحملات التى يقوم بها المجلس بالتعاون مع مديرية الأمن وقسم المرافق، وتوجيه التنبيه والانذار لأصحابها بمتابعة تجديد التراخيص التجاريه، حتى لا يتم تطبيق قررات الغلق.

وتعهد، رئيس المدينة، باستمر هذه الحملات حتى يعود الانضباط لشوارع المدينة، وتحقيق رضاء المواطنين.

المصرى اليوم

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