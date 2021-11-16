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المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في .. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

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المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في .. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

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أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، الجمعة المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عادل، في تصريحات تليفزيونية :«مواجهة الأهلي أو ، تكون مباراة بطولة بالنسبة لنا، حيث تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، لذلك يسعى كل لاعب للظهور بمستوى مميز واظهار إمكانياته للجمهور».

وأضاف :«لن نتوقف عند فوز الأهلي على الزمالك بخماسية، الفريق الأحمر فاز قبلها في مباراة البنك الأهلي بهدف نظيف، بصعوبة، كل مباراة لها ظروفها».

وتابع: «هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لهم في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي والظهور بمستوى مميز في المباراة».

المصرى اليوم

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