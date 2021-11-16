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مدرب الجابون: ستتأهل لكأس العالم 2022

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مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 مدرب الجابون: ستتأهل لكأس العالم 2022

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قال الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون أن منتخب لديه فرصة كبرة في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وتلعب مصر مع الجابون يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بالإسكندرية بالجولة السادسة من المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال نوفو في تصريحات متلفزة :«بالنسبة لنا مواجهة منتخب مصر ستكون مهمة رغم تأهلهم للمرحلة الإقصائية، فهي مباراة دولية ومهمة لنا».

وأضاف: «لقد تعادلنا مع منتخب مصر في الجابون وهي مباراة دولية، ونريد أن نكون في موقف أفضل بالتصفيات».

وتابع: «مصر أوفر حظا بين المنتخبات في التأهل لكأس العالم 2022».

وأتم: «محمد صلاح لاعب مهم لمصر مثل ليفربول وهو قادر على قيادة منتخب مصر لكأس العالم».

المصرى اليوم

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