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«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008

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«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 «زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008

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في مقدمة آخر كتبه، تحريم السياسة وتجريم الصحافة، والذى انتقد فيه ظاهرة غياب الحريات في ، قال: «الصحافة في جوهرها تشتغل بالسياسة‏،‏ والسياسة من ناحيتها تمارس الصحافة،‏ والمعنى هنا أن الصحفيين سياسيون بالضرورة‏،‏والسياسيون صحفيون بحكم العمل»‏و«عرب بلا غضب»و«تهافت السلام» و«تزييف الوعى»و«أحزان حرية الصحافة»و«الديمقراطية والثورة مأزق العالم الثالث»هذه بعض عناوين مؤلفات الكاتب والأمين العام الأسبق لاتحاد الصحفيين العرب، صلاح الدين حافظ، والتى تبلغ 15 كتاباً وهو مولود بقرية العقلية مركز العدوة بمحافظة المنيا بمصر عام 1938، درس صلاح الدين حافظ بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج في قسم الصحافة في 1960، وبدأ عمله بمؤسستى الأخبار والتعاون إلى أن انتقل للعمل في الأهرام في 1965وصار مديراً لتحريرها ومشرفاً على «الأهرام الدولى» كما شغل موقع رئاسة التحرير بمجلة «دراسات إعلامية»وقد شغل موقع الأمين العام لنقابة الصحفيين المصريين في الفترة من 1968إلى 1971 ثم من 1973إلى 1977 أما موقع الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب فقد شغله في 1976 لعام واحد ثم تولاه مجددا بعد انتقال الاتحاد من بغداد للقاهرة في 1996 حتى وفاته «زي النهارده» في 16 نوفمبر 2008وقد ساهم حافظ في تسعينيات القرن الماضى بتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكان قد حصل على الجائزة التقديرية للصحافة من نقابة الصحفيين المصرية، وفى كتاباته ظل مدافعاً عن المهمشين والحريات العامة والعدالة الاجتماعية.

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