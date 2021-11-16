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وكيل لاعبين: بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي.. ومعلول رفض الانضمام للدحيل

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وكيل لاعبين: بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي.. ومعلول رفض الانضمام للدحيل وكيل لاعبين: بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي.. ومعلول رفض الانضمام للدحيل

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قال ميدو حُزين، وكيل اللاعبين، إن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وضع شروط تعجيزية أمام إدارة النادي الحالية من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وقال ميدو حُزين، في تصريحات تليفزيونية: «أشرف بن شرقي أنهى اتفاقه مع أهلي دبي الإماراتي، وأنه ينتظر نهاية عقده من أجل الانتقال بشكل رسمي»، مضيفًا: «بن شرقي رفض التجديد لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أنه كان هناك مفاوضات بين الدحيل القطري والتونسي على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النادي القطري لديه رغبة كبيرة في ضم معلول.

وأضاف: «علي معلول رفض عرض مالي خيالي من الدحيل القطري، وفضل التجديد للنادي الأهلي بمبلغ أقل».

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