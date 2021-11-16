عفت نصار: كيروش مدرب «درجة ثانية».. وفرصنا في التأهل للمونديال ضعيفة

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يرى عفت نصار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني من الفئة الثانية حول العالم وليس من الفئة الأولى.

وقال عفت نصار في تصريحات تليفزيونية،: «كيروش مدرب كبير لكنه ليس من مدربين الدرجة الأولى وهو من فئة المدربين الدرجة الثانية في المدربين حول العالم».

وتابع: «هو مدرب لديه شخصية قوية لكنه يلعب بطريقة لعب لا تتناسب مع إمكانية لاعبي منتخب مصر»، موضحًا:«طريقة لعب كيروش هي 3-3-4 ولا يغيرها وأعتقد أنها لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر».

وتابع: «طريقة اللعب ظلمت لاعب كبير مثل محمد مجدي أفشة، لأن تلك الطريقة تحتاج لاعبين أصحاب إمكانيات معينة»، مشيرًا: «مصر ظهرت بشكل غير جيد أمام أنجولا وأمام فريق ضعيف فنيا بسبب خطة كيروش، ولا بد من إجباره على تغيير طريقة اللعب».

وأشار إلى أن فرص منتخب مصر في الوصول لكأس العالم 2022 ستكون ضعيفة حال مواجهة منتخبات الجزائر أو المغرب أو السنغال«، مضيفًا :»في حالة مواجهة منتخب آخرى ستكون فرصنا أقوى وقد تصل لـ80 % في التأهل للمونديال«.