أخبار عاجلة

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
الأهلي يرد على تحدي غزل المحلة: «خلقت النسور لتحلق دائمًا» (صور) -
عاجل | الشتاء يسخن أسعار المواشي بالسعودية -
«زي النهارده».. وفاة الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفينينكو مسموما 23 نوفمبر 2006 -
البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عفت نصار: كيروش مدرب «درجة ثانية».. وفرصنا في التأهل للمونديال ضعيفة

Print
عفت نصار: كيروش مدرب «درجة ثانية».. وفرصنا في التأهل للمونديال ضعيفة عفت نصار: كيروش مدرب «درجة ثانية».. وفرصنا في التأهل للمونديال ضعيفة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى عفت نصار نجم ومنتخب السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني من الفئة الثانية حول العالم وليس من الفئة الأولى.

وقال عفت نصار في تصريحات تليفزيونية،: «كيروش مدرب كبير لكنه ليس من مدربين الدرجة الأولى وهو من فئة المدربين الدرجة الثانية في المدربين حول العالم».

وتابع: «هو مدرب لديه شخصية قوية لكنه يلعب بطريقة لعب لا تتناسب مع إمكانية لاعبي منتخب مصر»، موضحًا:«طريقة لعب كيروش هي 3-3-4 ولا يغيرها وأعتقد أنها لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر».

وتابع: «طريقة اللعب ظلمت لاعب كبير مثل محمد مجدي أفشة، لأن تلك الطريقة تحتاج لاعبين أصحاب إمكانيات معينة»، مشيرًا: «مصر ظهرت بشكل غير جيد أمام أنجولا وأمام فريق ضعيف فنيا بسبب خطة كيروش، ولا بد من إجباره على تغيير طريقة اللعب».

وأشار إلى أن فرص منتخب مصر في الوصول لكأس العالم 2022 ستكون ضعيفة حال مواجهة منتخبات الجزائر أو المغرب أو السنغال«، مضيفًا :»في حالة مواجهة منتخب آخرى ستكون فرصنا أقوى وقد تصل لـ80 % في التأهل للمونديال«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»