زكي عبدالفتاح: من المبكر الحكم على كيروش.. وأمم أفريقيا الاختبار الحقيقي

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كشف زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، أن الأحكام المسبقة على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ليست في صالح المنتخب في الفترة القادمة، موضحا أنه من المبكر الحكم على تجربة كيروش.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «بطولة أمم أفريقيا المقبلة هي الاختبار الحقيقي للبرتغالي كيروش، إذا أردنا الحكم على التجربة يجب أن ننتظر نتائج المنتخب في بطولة أفريقيا المقبلة لاطلاق حكم مؤكد على المدير الفني».

وتابع: «رأيت أحكام على كيروش بعد شوط واحد من مباراته الأولى أمام ليبيا، هل من المنطقي أ، نحجكم على مدرب من خلال 45 دقيقة».

يُذكر أن المدرب البرتغالي قاد الفراعنة للتأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد التعادل مع أنجولا، في الجولة الماضية 2-2.

ويلتقي منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، مع الجابون، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.