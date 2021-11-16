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زكي عبدالفتاح: من المبكر الحكم على كيروش.. وأمم أفريقيا الاختبار الحقيقي

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زكي عبدالفتاح: من المبكر الحكم على كيروش.. وأمم أفريقيا الاختبار الحقيقي زكي عبدالفتاح: من المبكر الحكم على كيروش.. وأمم أفريقيا الاختبار الحقيقي

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كشف زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى السابق، أن الأحكام المسبقة على البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ليست في صالح المنتخب في الفترة القادمة، موضحا أنه من المبكر الحكم على تجربة كيروش.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «بطولة أمم أفريقيا المقبلة هي الاختبار الحقيقي للبرتغالي كيروش، إذا أردنا الحكم على التجربة يجب أن ننتظر نتائج المنتخب في بطولة أفريقيا المقبلة لاطلاق حكم مؤكد على المدير الفني».

وتابع: «رأيت أحكام على كيروش بعد شوط واحد من مباراته الأولى أمام ليبيا، هل من المنطقي أ، نحجكم على مدرب من خلال 45 دقيقة».

يُذكر أن المدرب البرتغالي قاد الفراعنة للتأهل إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات قطر 2022، بعد التعادل مع أنجولا، في الجولة الماضية 2-2.

ويلتقي منتخب ، اليوم الثلاثاء، مع الجابون، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

المصرى اليوم

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