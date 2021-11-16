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17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا

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17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا 17 وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 17 وفاة و3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11255 وفاة و895564 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 7.26 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 30903، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 126، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 86، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 735.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 37 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1790 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 853406 حالات.

كما أشار إلى إجراء 47391 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11515382 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4051850، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3629533.

 

جي بي سي نيوز

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