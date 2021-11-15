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عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»

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عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين» عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»

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أكد المخرج عمرو سلامه، أن المقارنة الفنية بين لا تستوي في الإنتاج الفني لأن مصر بلد لها تاريخ سينمائي كبير جدا وقائم على الربح بينما السعودية تبدأ صناعة من الصفر، موضحا أن السعودية لديها فنانين كثر لم يحصلوا على الفرصة وعندهم شراعة لتمكين الفن، مؤكدا أن السعودية تريد عمل تاريخ سريع في المجال الفني.

وأوضح المخرج عمرو سلامه، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن فتح السعودية لسينمات تستقبل الأفلام المصرية سيكون له مردود جيد على صناعة السينما المصرية، قائلا: «من أكثر الحاجات الكويسة اللي هتحصل لصناعة السينما المصرية هو فتح سينمات في السعودية تستقبل افلام مصرية».

وتابع: «احنا هنشوف 10 سنين جايين كويسين جدا للسينما المصرية بسبب أن في مصريين كتير عايشين في السعودية، فضلا عن حب السعوديين للسينما المصرية»، مؤكدا أن النهضة الفنية والتحررية التي تحدث في السعودية ستنعكس بشكل ايجابي على صناعة الفن في الوطن العربي كله، كما أن الغنتاج السينمائي في مصر أصبح أكثر جرأة بسبب إمكانية العرض في السعودية.

المصرى اليوم

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