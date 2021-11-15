رائد أعمال مصري يفوز بجائزة أفضل «بيزنس كوتش» بروسيا

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نجح رجل الأعمال المصري سيف الحكيم، في الفوز بجائزة افضل مدرب نجاح وبيزنس كوتش في روسيا عن العام ٢٠٢١، نظرا عما قدمه طوال العام من تحديات ومساعدات وتدريب من أجل تطوير عمل الشباب ورجال الاعمال والشركات هناك.

وأعرب سيف الحكيم، عن سعادته الكبيرة بالتكريم قائلا إنه شرف كبير له هذا التكريم، خاصة انه يشعر انه رفع اسم مصر عاليا، موضحا ان هذا كان هدف له بعد ان غادر مصر منذ ١٠ سنوات.

وأضاف «الحكيم»، في تصريحات تلفزيونية، «المصريين لديهم كفاءات عالية، إنهم يحققون أي شيء يضعونه في أذهانهم ويمكنهم أيضًا التنافس في الأسواق الدولية.

وعن شعوره لحظة الحصول على الجائزة، وعقب: «إنه شعور رائع ومرضٍ للغاية، فهذه الجوائز تكافئك وتقدر جهودك وعملك الجاد، إنها جائزة واحدة في عام، وتمنحها لشخص واحد فقط، ومن خلال عملي الجاد وتميزي في العمل الذي أقوم به، حصلت على هذه الجائزة.

وشدد على ان هذه الجائزة ستعطيه دفعة للأمام، ليستمر اكثر نحو تحقيق أهدافه المستقبلية دون التوقف عند تلك النقطة.

وعن امكانيه العودة والاستثمار في مصر، أكد انه يكن لمصر كل الحب والفضل، ويزورها بشكل منتظم إلى جانب انه يخطط بالفعل للاستثمار فيها.

وأشار إلى أنه يعمل على نقل خبراته للشباب المصريين، حيث نجح في اكتساب خبرة كبيرة من خلال كونه كان مديرا تنفيذيا لاحد الشركات الدولية الكبرى، وذلك من خلال عمل تدريبات للشباب ورجال الاعمال والشركات إلى جانب بعض التحديات التي تساعد الشباب والتي يطرحها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

واختتم رائد الأعمال المصري تصريحاته موجها نصيحة للشباب المصري قائلا: لديك كل شيء تقريبًا لتصبح رائد أعمال، وأعني كل شيء، قبل 10 سنوات لم يكن الأمر كذلك، الآن لديك جميع الموارد في متناول يدك من هاتفك المحمول، يمكنك توظيف أشخاص أو شراء أو بيع منتج أو الحصول على استثمارات أو إعلاني، بالإضافة إلى كل ما لديك من دعم حكومي. كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك هدف، وتخطط، وتطور نفسك باستمرار لتحقيق هدفك ولا تستسلم أبدًا«.