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إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجه ناريه في كفرالشيخ

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إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجه ناريه في كفرالشيخ إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب دراجه ناريه في كفرالشيخ

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة لانقلاب دراجة نارية بطريق زهران كفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلفي العلاج اللازم.

تلقت غرفتا العمليات بمحافظة كفر الشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من ع.ا.ا.16 سنه، بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه واشتباة ارتجاج بالمخ، م.م.م.ا. ،27سنه،باشتباه ما بعد الارتجاج، ر.م.س 15سنه، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ارتجاج بالمخ، وجاري عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات والأشعة اللازمه باستقبال المستشفي العام بكفر الشيخ.

المصرى اليوم

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