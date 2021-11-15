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رئيس الوزراء يوجه بتوفير 6 مولدات كهرباء لتوزيعها بمحطات مياه الشرب في أسوان

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رئيس الوزراء يوجه بتوفير 6 مولدات كهرباء لتوزيعها بمحطات مياه الشرب في أسوان رئيس الوزراء يوجه بتوفير 6 مولدات كهرباء لتوزيعها بمحطات مياه الشرب في أسوان

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قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بتوفير 6 مولدات كهربائ إحتياطى لتوزيعهم بمحطات مياه الشرب بجبل شيشة وجبل تقوق وفريال لتثبيت التيار الكهربائى توقفهم، وبالتالي ضمان تدفق المياه بجميع أنحاء مدينة أسوان.

وكشف أشرف عطية عن أن أي مساعدات عينية أو مادية سترد من صندوق تحيا أو المؤسسات الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين بواسطة المجتمع المدنى بعيداً عن أي مجاملات لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة في آلية التوزيع، موضحاً بأنه جارى أعمال إعادة الشئ لأصله بطريق الشلال / السد العالى شرق بعد تعرضه لإنهيار جزئى لمسافة 200 متر حيث يتم حالياً إزالة الأجزاء المنهارة، مع تقوية وتدعيم جانبي الطريق، ثم رصف هذه المسافة مرة أخرى لإعادة تشغيله بشكل كامل.

المصرى اليوم

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