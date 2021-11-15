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الصحة تكشف معدلات غياب الموظفين بعد حظر دخول غير المطعمين مقار عملهم

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الصحة تكشف معدلات غياب الموظفين بعد حظر دخول غير المطعمين مقار عملهم الصحة تكشف معدلات غياب الموظفين بعد حظر دخول غير المطعمين مقار عملهم

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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اليوم الأول لتطبيق قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا من الموظفين مقر عملهم، قائلا إنه لم يتم رصد أي تزاحم في دخول الموظفين اليوم إلى أماكن عملهم.

وأشار «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون»، مساء الإثنين، إلى أن معدلات الغياب اليوم لم ترتفع عن نسب الغياب المعتادة، ومصالح المواطنين لم تتعطل، وهو ما يؤكد نجاح الدولة ووزارة الصحة في خطة تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واوضح أن الموظف الذي لا يرغب في الحصول على التطعيم عليه احضار شهادة «بي سي آر» أسبوعيا، منوها بأنه مازال هناك فرصة لتطعيم من لم يحصلوا على اللقاح.

المصرى اليوم

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