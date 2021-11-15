محافظ أسوان يتفقد المواقع المتضررة من السيول

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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بالقرى والنجوع والمناطق السكنية المتضررة جراء تعرض المحافظة للسيول والرياح الشديدة شملت محطة جبل شيشة لمياه الشرب، وأيضاً تفقد عزبة المرشح، بجانب الأعمال الجارية لترميم وإعادة الشئ لأصله بطريق الشلال / السد العالى شرق، فضلاً عن محطة رفع الصرف الصحى ببركة الدماس حيث رافقه خلاله نائبه أحمد شعبان، ومسؤولى الجهات التنفيذية.

أكد اللواء أشرف عطية أن الأوضاع داخل هذه المناطق تسير إلى الأفضل في ظل إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومياه الشرب في حوالى 95 % من هذه المناطق، بجانب الإستمرار في حصر المنازل والأسر المتضررة الذى وصل العدد التقديرى لها لحوالي 700 أسرة حتى الآن، فيما تعرض حوالى 103 منازل بانهيار جزئى وكلى، خاصة في قرى مناطق غرب أسوان والكوبانية وأبوالريش، بالإضافة إلى عزبة الشلال وعزب كيما.

وأثناء جولته الميدانية طمأن محافظ أسوان المواطنين المتضررين بأن هناك لجان حصر تعمل في جميع المناطق لرصد أي إنهيارات جزئية أو كلية حيث ستقف الدولة بجانبهم حتى يتم ترميمها أو إنشاؤها من جديد في ظل إهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشى لهم، كما استجاب المحافظ لعدد من المواطنين باعطائهم الأسبقية في أعمال الرصد وبدء الشركات والمقاولين المنفذين للتدخل في أعمال الترميمات والإنشاءات، علاوة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الحماية المدنية لسرعة شفط تجمعات المياه.